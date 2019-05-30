Milyonlarca kişiye 888 TL!

Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 TL, iş bulanlara ise 788 TL destek ödemesi yapılıyor. Kişilerin işe yerleşmesi durumunda sağlık ve eğitim yardımları da devam ediyor.İşte detaylar...



Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 788,84 lira.

Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA