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Milyonlarca Kişinin Maaşı ve Ek Ödemeleri Artıyor!

Açıklanan Enflasyon rakamlarından doğan enflasyon farklarının ödenecek miktarlara yansıtılması sonucu 2019 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ve ek ödemeleri artacak. Ayrıca 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacak.

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Milyonlarca Kişinin Maaşı ve Ek Ödemeleri Artıyor!

Açıklanan Enflasyon rakamlarından doğan enflasyon farklarının ödenecek miktarlara yansıtılması sonucu 2019 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ve ek ödemeleri artacak. Ayrıca 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:27
Milyonlarca Kişinin Maaşı ve Ek Ödemeleri Artıyor!

Açıklanan Enflasyon rakamlarından doğan enflasyon farklarının ödenecek miktarlara yansıtılması sonucu 2019 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ve ek ödemeleri artacak. Ayrıca 150 bin emekliye seyyanen zam yapılacak.

Yaklaşık 12.3 milyon emekli vatandaşın geliri 2019 yılının Ocak ayında yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019 Ocak'ta, 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

BİN LİRANIN ALTINDAKİ MAAŞLAR BİN LİRAYA TAMAMLANACAK

Maaşlar arttığı için 2019 yılının Ocak ayında ek ödeme tutarları da yükselecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine ayrıca seyyanen zam da yapılacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, daha sonra enflasyon zammı yansıtılacak. Memur emeklilerine de 2019 yılı Ocak ayında 3 zam birden göründü.

Güneş Gazetesinde yer alan habere göre, toplu sözleşme çerçevesinde maaşlara % 4 oranında zam yapılacak, enflasyon farkı verilecek. Buna ilave olarak ek ödeme tutarları da artırılacak.

Kaynaklar; Güneş Gazetesi

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Son Güncelleme: 20.10.2018 12:49
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milyonlarca kişinin maaşı ek ödemeleri artıyor
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