Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücret Zam Açıklaması İçin Dakikalar Kaldı!

Son Dakika Haberi! Asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca işçi ve işvereni ve bunların ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? işte detaylar. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bugün toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son görüşmesinde olacak. Asgari ücretli çalışanlar ve asgari ücretle personel çalıştıran herkesin merakla beklediği karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantı sonrasında Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanacak. Toplantının başlama saati 14.00 olarak açıklandı. Şimdiye kadar sadece Türk-İş 1893 TL'lik bir asgari ücret teklifi sundu. Bunun haricinde işçi kesimini temsil eden TİSK'ten ya da hükümeti temsil eden Çalışma Bakanlığı'ndan herhangi bir asgari ücret teklifi açıklanmadı. Bugün asgari ücret açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz.

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