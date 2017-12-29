Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücret Zam Açıklaması İçin Dakikalar Kaldı!

Son Dakika Haberi! Asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca işçi ve işvereni ve bunların ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? işte detaylar. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bugün toplanacak

banner396

Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücret Zam Açıklaması İçin Dakikalar Kaldı!

Son Dakika Haberi! Asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca işçi ve işvereni ve bunların ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? işte detaylar. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bugün toplanacak

29 Aralık 2017 Cuma 13:11
Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücret Zam Açıklaması İçin Dakikalar Kaldı!

Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücret Zam Açıklaması İçin Dakikalar Kaldı!

Son Dakika Haberi! Asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca işçi ve işvereni ve bunların ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bugün yapılıyor. Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? işte detaylar. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bugün toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son görüşmesinde olacak. Asgari ücretli çalışanlar ve asgari ücretle personel çalıştıran herkesin merakla beklediği karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantı sonrasında Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanacak. Toplantının başlama saati 14.00 olarak açıklandı. Şimdiye kadar sadece Türk-İş 1893 TL'lik bir asgari ücret teklifi sundu. Bunun haricinde işçi kesimini temsil eden TİSK'ten ya da hükümeti temsil eden Çalışma Bakanlığı'ndan herhangi bir asgari ücret teklifi açıklanmadı. Bugün asgari ücret açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 13:50
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Son DakikaAsgari ücret Son Dakika Zam Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi Maaşlarında 'Sinsi' Oyun! Sizin de Başınıza Gelebilir
İşçi Maaşlarında 'Sinsi' Oyun! Sizin de Başınıza Gelebilir
BDDK Kredi Kartıyla İnternetten Alışverişlerde Onay Süresini Uzattı
BDDK Kredi Kartıyla İnternetten Alışverişlerde Onay Süresini Uzattı
Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!
Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat! Onay Vermezseniz Alışveriş Yapamazsınız!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim