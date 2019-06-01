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Milyonlarca İnsana Güzel Haber! 1150 TL Destek Verilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara 1150 Türk Lirası destek veriliyor. Kira yardımı her ilde yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı ve yeni rakamlarla beraber en az kira yardımı tutarı 715 ile 1150 Türk Lirası arasında değişim göstermektedir. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm ayrıntıları siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

Milyonlarca İnsana Güzel Haber! 1150 TL Destek Verilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara 1150 Türk Lirası destek veriliyor. Kira yardımı her ilde yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı ve yeni rakamlarla beraber en az kira yardımı tutarı 715 ile 1150 Türk Lirası arasında değişim göstermektedir. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm ayrıntıları siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
Milyonlarca İnsana Güzel Haber! 1150 TL Destek Verilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara 1150 Türk Lirası destek veriliyor. Kira yardımı her ilde yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı ve yeni rakamlarla beraber en az kira yardımı tutarı 715 ile 1150 Türk Lirası arasında değişim göstermektedir. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte tüm ayrıntıları siz okurlarımızla paylaşıyoruz.
 

Türkiye'de kentsel dönüşüm son günlerde hız kazanırken 20 yıl içinde 6,7 milyon konutun dönüşmesine kesin gözüyle bakılıyor ve planlamalar bu yönde devam ediyor.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde kira yardımlarına da yaklaşık olara yüzde 20 orannda zam yapıldı.

KİRA YARDIMI TUTARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı illere göre en düşük 595 Türk Lirası olarak açıklandı ve en yüksek kira yardımını ise 960 Türk Lirası olarak açıklamıştı.

2019 yılı için ise en düşük kira yardımı tutarı 715 Türk Lirası ve en yüksek kira yardımı tutarı ise 1150 Türk Lirası olarak açıklandı.

KİRA YARDIMI 18 AY BOYUNCA VERİLİYOR

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. Kira yardımının anlaşma ile tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne gerekli belgeler ile dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeleri bakanlığın web sitesinden öğrenebilirsiniz.

KİRACIYA DA TAŞINMA YARDIMI YAPILIYOR

Kiracılara, maliklere yapıldığı gibi 18 ay kira desteği yapılmıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda kalanlara da bir kereye mahsus taşınma yardımı veriliyor.

Konut kiracılarına ve iş yeri kiracılarına farklı rakamlar ödeniyor. Bu rakamlar da güncellendi. Taşınma yardımı kiracılar için illere göre değişmekle birlikte 1430 lira ile 2 bin 300 lira aralığına yükseldi. Sınırlı ayni hak sahiplerine defaten yapılan yardımın miktarı da 3 bin 575 lira ile 5 bin 750 lira aralığına yükseldi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.06.2019 13:05
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