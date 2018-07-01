Milyonlarca Emekliye Müjde Geliyor: 50 ile 355 TL Arası Zam

Milyonlarca emekli Temmuz zammını byük bir merakla bekliyor.

Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ- Kur emeklileri için çok önemli. Bayram ikramiyeleri ile yüzleri gülen 10 milyondan fazla emekli,Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte adeta bir bayram daha yaşayacaklar. Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili daha önce çokça açıklamalar yapıldı ve uzmanları, ilk 5 aylık enflasyon verilerine bakarak bazı tahminler yürüttü. Uzmanlar tarafından yürütülen tahminlere göre Temmuz ayında tüm emeklilere müjde verildi. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin yüzde 6.39 olarak belirlenmesine rağmen, Haziran ayında bu oran 7.27 olması bekleniyor. Emekliler şimdi de yeni intibak yasasının çıkmasını büyük merakla bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların gözü yeni intibak yasasında.

Anayasa Mahkemesi'nin intibak için Meclisi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından önce SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin emekli maaşı yeniden hesaplanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı.

Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor. Özetle, önümüzdeki günlerde çıkacak intibak yasaı ile 2000 yılı sonrası emekli olanlara 50 ile 355 TL arası zam yapılacak.

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