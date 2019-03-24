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Milyonlarca Emekliye İkramiye Müjdesi! TÜED’den Sürpriz Öneri!

Yaklaşık 12 milyon emekli 2018 yılında çıkarılan yasa ile bayramlarda ikramiye almaya başladılar. Ancak bu ikramiyeler 1000 TL olarak belirlenmişti.

Milyonlarca Emekliye İkramiye Müjdesi! TÜED’den Sürpriz Öneri!

Yaklaşık 12 milyon emekli 2018 yılında çıkarılan yasa ile bayramlarda ikramiye almaya başladılar. Ancak bu ikramiyeler 1000 TL olarak belirlenmişti.

24 Mart 2019 Pazar 11:41
Milyonlarca Emekliye İkramiye Müjdesi! TÜED’den Sürpriz Öneri!

Yaklaşık 12 milyon emekli 2018 yılında çıkarılan yasa ile bayramlarda ikramiye almaya başladılar. Ancak bu ikramiyeler 1000 TL olarak belirlenmişti. Türkiye Emekliler Derneği ise bu konuda beklenen çağrıyı yaptı ve artışların emekli aylıklarındaki artışlara endekslenmesini istedi. Bu öneri hayat geçtiğinde emeklilerin aldıkları ikramiyeler her 6 ayda bir yükselecek.

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayısta, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 5-9 Ağustosta verilmesi bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği, "İkramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme getirdi.

Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek. Eğer ikramiye artışı SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 100 TL’nin üzerinde artabilir.

Emeklinin bayram ikramiyesi bin liradan bin 101 liraya yükselecek. Temmuz'da bu tutar da değişecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak ve emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini daha da yüksek bir tutarda alabilecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.

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