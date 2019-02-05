Milyonlarca Emekliye Faizsiz 6 Bin Lira Avans!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emeklilik ya da gelir başvurusu yapanlar istedikleri takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan avans kullanma imkanına sahip oluyor. Ödenecek para net asgari ücretin üç katı kadar miktarda olabiliyor. 2019 yılı için bu avans miktarı aynı yöntemle hesaplanınca 6 bin 62 TL'yi buluyor.



Milyonlarca emekli Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını aldılar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 oranında zam alırken memur emeklilerinin zamları ise yüzde 10.73'e ulaştı. Bu ay zamlı maaşlar ve yüzde 4 oranındaki ek ödemeler hesaplanarak emeklilere ödendi. Emekliler 6 ay kadar bu maaşlarını alırken bu yıl iki tane de bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lire her emeklinin hesabına yatırılacak.

DİLEKÇESİNİ VEREN BEKLİYOR

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre; Mevcut emekliler zamlı maaşlarına kavuşurken çok sayıda çalışan da bu yıl emekli olmak için gün sayıyor. Bazı sigortalılar da Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçelerini vererek işlemlerinin bitirilmesini bekliyor. Bu işlemler eskiden çok daha uzun sürerken şimdi daha hızlı şekilde bitiriliyor. Yeni emekliler maaş almayı beklerken kullanabilecekleri bir imkan var.

KURUMDAN YENİ BİR İMKAN VAR



Sosyal Güvenlik Kurumu yeni emekli olacaklar ve gelir başvurusu yapanlar için faizsiz avans imkanı sunuyor. Üstelik üç asgari ücret tutarındaki bu parayı almak için kuruma verilecek bir dilekçe yeterli oluyor. Paranın geri ödenmesinde ise kolay taksitler uygulanıyor, faiz alınmıyor. Bu parayı almak için bazı şartlar da bulunuyor. Şimdi sorularla bu konuyu anlatmaya çalışalım.

*Kimler avans alabiliyor?



Avans çekme imkanı emeklilik için tüm şartları sağlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar için geçerli. Başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyen, ancak henüz maaş bağlanmayan bu vatandaşlar avans imkanından yararlanabiliyorlar. Ayrıca gelir için başvuran hak sahipleri de bu imkandan yararlanabiliyor.



*Avans alabilmek için bir süre şartı bulunuyor mu?



Evet sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik ya da gelir için başvurup 90 gün içinde maaşınız bağlanmamışsa siz de yazılı bir dilekçe ile başvurarak avans talep edebilirsiniz. Böylece emeklilik başvurusunun üzerinden 90 gün geçmesini beklemek gerekiyor.

*Kaç lira olduğunu kim belirliyor?



Verilecek avans miktarını maaşınıza göre Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor. Ancak bunun bir üst sınırı da bulunuyor. Avans miktarı bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçemiyor. Buna göre 2019 yılı için başvuran bir emekli adayına



2.020,90 TL X 3= 6.062,7 TL



Gelir için başvuran hak sahibine ise



2.020,9 X 2= 4.041,8 TL ye kadar avans ödeniyor.

*Çekilen paranın geri ödemesi nasıl oluyor?



Sigortalı ya da hak sahibine verilen avans bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Böylece toplu olarak alınan para taksitlerle geri ödeniyor.



*Geri ödeme sırasında faiz alınması söz konusu mu?



Alınan para kadar kesinti yapılacağı için bir faiz ya da gecikme zammı uygulanması söz konusu olmayacak. Böylece emekliler faizsiz bir kredi de kullanmış oluyorlar.



*Eski emekliler de alabiliyor mu?



Şu anda eski emekliler için böyle bir uygulama yok. Ancak talepler var. Eğer bu talepler karşılık bulursa emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında bankalardan faizle para almak yerine SGK'ya başvurarak 3 maaş kadar avans alabilecek ve taksitle ödeyebilecekler. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu henüz bu uygulamaya olur vermedi. Eğer böyle bir uygulama başlarsa şartlarını da Sosyal Güvenlik Kurumu belirleyecek.

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