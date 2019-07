milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.

28 Temmuz’a kadar sürecek



Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.

Emekli maaşları ne zaman?



Emekli maaşları SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre yatıyor. Tahsis numarasının son rakamına göre bu gün belirleniyor

SSK emeklisi için:



Tahsis numarasının son rakamı



-9 olanlara her ayın 17’sinde



-7 olanlara her ayın 18’inde



-5 olanlara her ayın 19’unda



-3 olanlara her ayın 20’sinde



-1 olanlara her ayın 21’inde



-8 olanlara her ayın 22’sinde



-6 olanlara her ayın 23’ünde



-4 olanlara her ayın 24’ünde



-2 olanlara her ayın 25’inde



-0 olanlara her ayın 26’sında

Bağkur emeklisi için



Tahsis numarasının son rakamı



-9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde



-3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında



-8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde



-2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde

