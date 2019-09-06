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Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammında! İşte 2020 yılında en düşük memur emeklisi maaşı...

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. Kaynak: Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammında! İşte 2020 yılında en düşük memur emeklisi maaşı...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammında! İşte 2020 yılında en düşük memur emeklisi maaşı...

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. Kaynak: Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammında! İşte 2020 yılında en düşük memur emeklisi maaşı...

06 Eylül 2019 Cuma 10:55
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak zammında! İşte 2020 yılında en düşük memur emeklisi maaşı...

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor.

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9 olarak açıkladı. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi mevcut bin liralık seviyesinden önümüzdeki yıl bin 139 liraya ulaşabilecek. Emekliler, önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 278 lira artışla toplam 2 bin 278 lirayı cebine koyabilecek.

Dul ve yetim alanların ikramiye tutarı da aynı oranda artacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan eşin ikramiyesi 500 liradan 569,5 liraya, yüzde 25 olan çocuğun ise 250 liradan 284,75 liraya yükselebilecek.

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