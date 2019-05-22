Milyonlarca emekli bekliyordu! Para bu hafta hesaplarda

eçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da devam ediyor. Bayram ikramiyesinden 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetim yararlanacak.

Bayram ikramiyeleri bu yıl 27 Mayıs-31 Mayıs arası hesaplara yatırılacak. SHK bu hafta içi tahsis numaralarına göre ödemeleri açıklayacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

- SGK’dan aylık alan

- SSK, Bağ-Kur

- Emekli Sandığı emeklileri

- Ölüm aylığı alanlar

- Şehit yakını ve gaziler

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı sahipleri

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA