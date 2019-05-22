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Milyonlarca emekli bekliyordu! Para bu hafta hesaplarda

Milyonlarca emekliye ödenen 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin 27 - 31 Mayıs haftasında ödenmesi bekleniyor. 1 Mayıs tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler de bayramda ikramiye almaya hak kazanabilecek.

Milyonlarca emekli bekliyordu! Para bu hafta hesaplarda

Milyonlarca emekliye ödenen 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin 27 - 31 Mayıs haftasında ödenmesi bekleniyor. 1 Mayıs tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler de bayramda ikramiye almaya hak kazanabilecek.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:17
Milyonlarca emekli bekliyordu! Para bu hafta hesaplarda

eçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da devam ediyor. Bayram ikramiyesinden 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetim yararlanacak. 

Bayram ikramiyeleri bu yıl 27 Mayıs-31 Mayıs arası hesaplara yatırılacak. SHK bu hafta içi tahsis numaralarına göre ödemeleri açıklayacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

SGK’dan aylık alan
SSK, Bağ-Kur
Emekli Sandığı emeklileri
Ölüm aylığı alanlar
Şehit yakını ve gaziler
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı sahipleri
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.05.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
milyonlarca emekli bekliyordu para bu hafta hesaplarda
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