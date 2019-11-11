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Milyonlarca çalışanın dikkatine! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

2019 yılının sona ermesine az bir süre kala, özel sektör çalışanları ve kamu personellerinin gözü 2020 yılına çevrildi. Çalışanlar 2020 yılında kaç gün tatil yapacak ?

Milyonlarca çalışanın dikkatine! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

2019 yılının sona ermesine az bir süre kala, özel sektör çalışanları ve kamu personellerinin gözü 2020 yılına çevrildi. Çalışanlar 2020 yılında kaç gün tatil yapacak ?

11 Kasım 2019 Pazartesi 20:30
Milyonlarca çalışanın dikkatine! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?

2019 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında 106 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

Bunlara ek olarak bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri Cumartesi ve Pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak. Cumartesi ve Pazar hariç sayılırsa 10.5 gün resmi tatil izni yapılmış olacak.

2020 yılında hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir.

KAMU ÇALIŞANLARI AVANTAJLI

Kamu çalışanları hem hafta sonları hem de bayram tatillerinde tam olarak izin yapabiliyor. Özel sektör çalışanları ise mesai karşılığında resmi tatil günlerinde görevlerini sürdürebiliyorlar. Çoğu özel sektör çalışanı hafta sonları sadece bir gün izin yapabiliyor.

İŞTE 2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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