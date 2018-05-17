Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Önemli Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeye yer verildi.

17 Mayıs tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karara göre, daha önce döviz kuruna endeksli olarka artan ve azalan akaryakıt fiyatları, bundna sonra ÖTV 'ye bağlı olacak. Son dönemlerde sürekli olarak sert şekilde artan döviz kurunun akaryakıt fiyatlarına etki etmemesi için yapılan bu düzenlemede ÖTV oranı da bugünkü seviyeyi geçmeyecek şekilde belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren karar şıu şekilde;

MADDE 1- (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarlan, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarlan, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarlan esas alınarak belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibanyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarlan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

MADDE 4- (1) Bu Karann uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (ROM) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (CIO) 2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri 2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan 2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (CIO) 2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri 2710.19.43.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l'i geçmeyenler) Motorin 2710.20.11.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0.00l'i geçmeyenler) Motorin 2711.12 (Sıvılaştırılmış) Propan 2711.13 (Sıvılaştırılmış) Bütan 2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri 2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan 2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar) Bütan

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