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Milyonlara müjde! 280 Bin Konut Yapılacak! TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni projeler yapılmaya devam ediyor. 50 bin konut projesinin kuralarının tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler TOKİ tarafından yapılacak yeni projelere çevrildi. TOKİ tarafından inşa edilen konutların başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? TOKİ kaç konut inşa edecek? İşte TOKİ projeleri hakkında detaylar...

Milyonlara müjde! 280 Bin Konut Yapılacak! TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni projeler yapılmaya devam ediyor. 50 bin konut projesinin kuralarının tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler TOKİ tarafından yapılacak yeni projelere çevrildi. TOKİ tarafından inşa edilen konutların başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? TOKİ kaç konut inşa edecek? İşte TOKİ projeleri hakkında detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 06:56
Milyonlara müjde! 280 Bin Konut Yapılacak! TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Son olarak TOKİ tarafından 50 bin konut projesinin kura çekilişleri tamamlandı. Tüm illerde kura çekilişlerinin yapılmasıyla birlikte gözler yeni konut projelerine çevrildi. TOKİ projelerini yakından takip eden pek çok kişi TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri nelerdir? TOKİ 20203 yılına kadar kaç konut inşa edecek? İşte son detaylar...

TOKİ YENİ KONUT PROJELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

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Son Güncelleme: 06.09.2019 22:08
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