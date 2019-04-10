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Milyonlara Müjde! 1000 TL Verilecek

Türkiye'de hem mevcut durumda emekli olmuş vatandaşlar ve hem de maaşları yeni bağlananların yüzü gülecek. Promosyon ve bayram ikramiyesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milyonlara Müjde! 1000 TL Verilecek

Türkiye'de hem mevcut durumda emekli olmuş vatandaşlar ve hem de maaşları yeni bağlananların yüzü gülecek. Promosyon ve bayram ikramiyesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:22
Milyonlara Müjde! 1000 TL Verilecek

Türkiye'de hem mevcut durumda emekli olmuş vatandaşlar ve hem de maaşları yeni bağlananların yüzü gülecek. Promosyon ve bayram ikramiyesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var. 

Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor.

Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor.

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

BİN LİRA GÜNDEMDE

Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak.

Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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