Milyonlar Yararlanacak! Bedava Elektrik Müjdesi Geldi! Dar gelirli ailelere elektrik yardımı şartları belli oldu!

Dar gelirliye bedava elektrik yardımı alım başvuru şartları hakkında yeni detaylar netleşti. Devletin elektrik yardımı için şartlar neler, elektrik yardımı başvurusu nereye yapılır? Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler diğer sosyal yardımlar için yapılan muhtaçlık hesabında ve gelir tespitinde dikkate alınmayacak. Devletten elektrik yardımı almak isteyen kişiler başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yapacak. Elektrik yardımı almak isteyen kişiler belediyelerde ve kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardım bölümlerine başvuruda bulunacak.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

BEDAVA ELEKTRİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor.

2019 itibarıyla bu tutar 609 lira. Dört kişilik ailede gelir 2 bin 437 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir.

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

Elektrik tüketim desteği miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 46 lira ila 93 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (106.53 TL)

ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Devletten elektrik yardımı almak isteyen kişiler başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yapacak. Elektrik yardımı almak isteyen kişiler belediyelerde ve kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardım bölümlerine başvuruda bulunacak. Ancak devletin elektrik yardımı almak isteyen kişilerin mutlaka evde bakım aylığı, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı alması gerekiyor. Bu kişiler söz konusu maaşları almak için başvuru yaptıkları yere aynı şekilde elektrik yardımı almak için başvuruda bulunacaklar.