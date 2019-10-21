Milyonlar Bekliyor! 2020 Asgari Ücret ve AGİ Zammı Kaç Para Olacak?

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte AGİ ve asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda Ekim ayında olduğumuz şu günlerde 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar... Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

2020 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ ZAM ORANLARI

- Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2 bin 181 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 8,5 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 202 TL zam ile 2 bin 222 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 263 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 303 TL zam ile 2 bin 323 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM FORMÜLÜ UYGULANACAK?

Asgari ücret üzerinde uygulanan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintilerinin yer alması asgari ücret ile çalışanları da zor duruma sokuyor. Bu kesintilerin kaldırılması ile asgari ücret zam formülü de uygulanmış olacak. Asgari ücret görüşmelerinde gündeme gelen bu konu da kesinlik sağlanmış olacak.

2020 ASGARİ ÜCRETE 345 TL EK ZAM

2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretten alınan vergiler ve primlerin toplamı şu şekilde;

- SSK Primi ödemesi: 358 TL

- İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL

- Yüzde 15 Gelir vergisi: 326 TL

- Damga vergisi: 19.50 TL

Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİSİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

2020 yılı asgari ücret zam oranını merak eden asgari ücret ile çalışanlar, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ettikleri bugünler de maaşlarından kesilen vergi kesintilerinin ne zaman kaldırılacağını da merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintileri kaldırıldığı takdirde maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Albayrak 2020, 2021 ve 2021 yıllarını kapsayarak "Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine 'Yeni Ekonomi Paketi' enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak, böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacaktır" diyerek asgari ücretlinin, kamu işçisinin, memur ve emeklilerin maaş zam oranlarının belirlenmesinde hedef enflasyon oranlarına göre yapılmasının önü açıldı.

Albayrak'ın bu ortaya koyduğu sistem hiç şüphesin öncelikli olarak asgari ücretle çalışan işçileri etkileyecek. Emekli ve çalışanları daha düşük zamma mahkûm edecek olan sistemden daha sonra sırasıyla kamuda çalışan işçiler ile memur ve memur emeklileri olumsuz etkilenecek. Kamuda örgütlü işçi ve memur sendikalarının pazarlık masasına oturmalarının anlamı kalmayacak.

YEP'te sözü edilen 'kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretler' kapsamına örneğin elektrik, doğalgaz, su, çay, şeker, ulaşım gibi mal ve hizmetler ile asgari ücretliler, kamu işçileri, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları giriyor. İktidar bu yıl ücretler hariç olmak üzere bu kuralı getirmesine rağmen elektriğe, doğalgaza, suya, çaya ve şekere yüzde 15 ila yüzde 32'leri aşan oranlarda zamlar yaparak kendi getirdiği kuralın tersini uyguladı.

Kamu mal ve hizmetlerine önümüzdeki 2020-2023 yıllarında nasıl bir zam oranı uygulanacağı henüz bilinmiyor. Ancak eğer kural ücretleri de kapsayacak şekilde tam olarak işletilirse hem ücretlere hem de kamu mal ve hizmetlerine 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6 ve 2022'de de yüzde 4.9 oranlarında zam yapılması gerekiyor. Bu uygulamadan ücretler yönüyle ilk etkilenecek kesim ise asgari ücretliler olacak.

2019 AGİ ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.