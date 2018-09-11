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Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi

Banka hesabında 1 milyon lira veya 1 milyondan fazla parası olan mudi sayısı, 2018 Ocak-Temmuz döneminde 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25 kişiye ulaştı. Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduat miktarı ise 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya yükseldi.

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Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi

Banka hesabında 1 milyon lira veya 1 milyondan fazla parası olan mudi sayısı, 2018 Ocak-Temmuz döneminde 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25 kişiye ulaştı. Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduat miktarı ise 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya yükseldi.

11 Eylül 2018 Salı 13:16
Milyonerlere 7 ayda 27 bin kişi eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Temmuz ayının sonundaa 166 bin 25'e ulaştı.

2017 yılının sonuna göre 27 bin 45 kişi artan milyonerlerin toplam mevduat miktarı 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya çıktı. Geçen yılın sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 497 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-temmuz döneminde 2017 yılına kıyasla 22 bin 152 kişi artarak 149 bin 121'e ulaşırken, toplam mevduatları da 976 milyar 397 milyon lira oldu.

Bahsi geçen dönemde milyonerlerin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 399 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 265 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 548 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.09.2018 13:23
Anahtar Kelimeler:
milyonerlere ayda bin kişi eklendi
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Osman 50 dakika önce

Bu zenginleşen kişiler hangi safta duruyor ona bakmak lazim

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Hakan 49 dakika önce

Fakirlere de 10 milyon kişi eklendi,bununda haberi yapıldın. Devlet zenginin cebini koruyor, adalet bile parası olana var. İllaki herkes bir gün anlayacak, bu dünya kimseye kalmaz

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