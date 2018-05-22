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Milletvekili Adayı Gösterilmeyen Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten İlk Açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almamıştı.

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Milletvekili Adayı Gösterilmeyen Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten İlk Açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almamıştı.

22 Mayıs 2018 Salı 12:25
Milletvekili Adayı Gösterilmeyen Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten İlk Açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almamıştı.

Listeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, adaylara ve partisine başarılar dileyerek 'durmak yok yola devam' dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ekonomide gidişatın kötü olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek, parti içerisinden tepki almış, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da isim verilmeden eleştirilmişti.

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MilletvekiliBaşbakan Yardımcısı Mehmet şimşek
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