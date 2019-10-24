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Milletin vekiline kıyak zam! Zam tutarı asgari ücreti aşacak

Emekli maaşları Cumhurbaşkanı’nın maaşına endeksli olan vekiller ile eski cumhurbaşkanları ve TBMM başkanlarının maaşında yüzde 9 artış olacak.

Milletin vekiline kıyak zam! Zam tutarı asgari ücreti aşacak

Emekli maaşları Cumhurbaşkanı’nın maaşına endeksli olan vekiller ile eski cumhurbaşkanları ve TBMM başkanlarının maaşında yüzde 9 artış olacak.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:40
Milletin vekiline kıyak zam! Zam tutarı asgari ücreti aşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt ücretinin 2020 yılı için 74 bin 500 liradan yüzde 9 artışla 81 bin 250 liraya çıkarılması öngörülürken, emekli maaşları Cumhurbaşkanı’nın maaşına endeksli olan milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve eski TBMM başkanlarının maaşlarında da aynı oranda artış olacak.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün emekli maaşları ek ödemeler hariç 29 bin 800 liradan 32 bin 500 liraya, eski TBMM başkanları ve eski başbakanların emekli maaşları 22 bin 350 liradan 24 bin 375 liraya, milletvekillerinin emekli maaşları da 13 bin 410 liradan 14 bin 625 liraya çıkacak.

TBMM’de kasım ayından itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak 2020 bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık brüt ücreti yüzde 9 artışla 74 bin 500’den 81 bin 250’ye çıkarılıyor. Erdoğan’ın maaşındaki artışla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na göre eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar, eski TBMM başkanları ve milletvekillerinin emekli maaşları da otomatik olarak aynı oranda artıyor. Söz konusu yasaya göre, eski cumhurbaşkanlarına Cumhurbaşkanı’na ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde 40’ı; eski TBMM Başkanı ve başbakanlara eski cumhurbaşkanlarına bağlanan emekli maaşının yüzde 75’i; 2 yıl görevde kalmaları ve emekliliğe hak kazanmaları koşuluyla Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerine cumhurbaşkanlarına bağlanan emekli maaşının yüzde 45’i oranında emekli aylığı ödeniyor.

Bu yasa hükümleri uyarınca, 2020 yılı ocak ayından itibaren ek ödemeler hariç eski cumhurbaşkanlarının 29 bin 800 olan emekli maaşı 32 bin 500’e, eski TBMM başkanları ve başbakanların 22 bin 350 lira olan emekli maaşı 24 bin 375 lira, bakanlar ve milletvekillerinin 13 bin 410 lira olan emekli maaşı 14 bin 625 liraya yükselecek. Buna göre eski cumhurbaşkanlarının emekli maaşında 2020 lira olan asgari ücreti bile geçerek 2 bin 700 lira, eski TBMM başkanları ve başbakanların emekli maaşında 2 bin 25 lira, bakanlar ve milletvekillerinin emekli maaşında ise 1215 lira kadar artış gerçekleşmiş olacak.

 Cumhuriyet

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