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MHP'den Taşeron Kadro Çıkışı! 'İşlem Doğru Fakat KİT'lere de Kadro Verilmeli'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüyle kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin doğru olduğunu fakat KİT'lerde görev yapan personelin de kadrolu olması gerektiğini söyledi.

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MHP'den Taşeron Kadro Çıkışı! 'İşlem Doğru Fakat KİT'lere de Kadro Verilmeli'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüyle kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin doğru olduğunu fakat KİT'lerde görev yapan personelin de kadrolu olması gerektiğini söyledi.

05 Ocak 2018 Cuma 23:19
MHP'den Taşeron Kadro Çıkışı! 'İşlem Doğru Fakat KİT'lere de Kadro Verilmeli'

MHP'den Taşeron Kadro Çıkışı! 'İşlem Doğru Fakat KİT'lere de Kadro Verilmeli'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüyle kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin doğru olduğunu fakat KİT'lerde görev yapan personelin de kadrolu olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin kadro konusunda yaptığı düzenlemeyi olumlu bulduklarını söyleyen Usta, KİT'lerdeki personelin mağdur edilmemesi gerektiğini ayrımsız kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

Erhan Usta, "Samsun bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde gördük ki özellikle KİT'lerde çalışan taşeronlar ile ilgili problemler var. Yine uygulamadan kaynaklanan, örneğin SASKİ'de, bu Türkiye'nin başka yerlerinde de olabilir, bazı ihalelerin birleştirilerek yapılmasından kaynaklı bir sıkıntı var. Aslında normal taşeron işçisi olmasına rağmen kapsama girmeyen durumlar var. Mevsimlik işçiler ile ilgili problemleri de Meclis açıldığında tekrar Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Yapılan işlem doğrudur. Bütün siyasi partilerin aslında vadettiği bir şey tahakkuk ettirilmiştir ancak eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri açıldığında Meclis gündemine taşıyarak düzeltmeye çalışacağız." dedi.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 23:26
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