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Metin Feyzioğlu: '1603 TL Bir Aileyi Doyurmaz, Aç Bırakır'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Asgari ücret zammı sonrasında sosyal medya aracılığı ile bir video yayımladı.

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Metin Feyzioğlu: '1603 TL Bir Aileyi Doyurmaz, Aç Bırakır'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Asgari ücret zammı sonrasında sosyal medya aracılığı ile bir video yayımladı.

29 Aralık 2017 Cuma 21:28
Metin Feyzioğlu: '1603 TL Bir Aileyi Doyurmaz, Aç Bırakır'

Metin Feyzioğlu: '1603 TL Bir Aileyi Doyurmaz, Kimse Geçinemez'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Asgari ücret zammı sonrasında sosyal medya aracılığı ile bir video yayımladı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "1603 TL bir aileyi doyurmaz. Aç bırakır, 1603 TL ile kimse geçinemez. Asgari ücret tespit komisyonunun açıklamalarını dinledim, diyorlar ki yapılabileceğin azamisini yaptık diyorlar. Bu yıl için ne yaptınız diye sormuyorum. Bu ülkenin yüzde 20'si gelirin yüzde 50'sini kazanıyor bu adaletli mi diye soruyorum.

Asgari ücret tespit komisyonuna, Çalışma Bakanına, Başbakana ve Sn. Cumhurbaşkanına soruyorum. Eşit doğmuyoruz, hiç birimiz eşit doğmuyoruz. Fakir, Zengin, Doğuda , batıda doğuyoruz.Ama bu devletin bir şey yapması lazım. Kim hangi ailenin içine doğarsa doğsun bu devlet herkese fırsat eşitliği sunmak zorunda. Ama sağlamıyor. Bir dönem köy enstitüleri zamanında bu sağlanmıştı. Bir ülkede nüfusun yüzde 20'si gelirin yüzde 50'sini alıyorsa bu olmaz. Burada çok büyük bir haksızlık vardır." dedi.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 21:46
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Metin Feyzioğlu 1603 TlMetin Feyzioğlu
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