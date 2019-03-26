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Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer yer kar yağışı, genellikle sağanak yağış devam ediyor. Yapılan uyarıda Marmara ve Ege bölgelerinde yaşanacak don olayından dolayı çiftçi ve seracıların önlem alması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer yer kar yağışı, genellikle sağanak yağış devam ediyor. Yapılan uyarıda Marmara ve Ege bölgelerinde yaşanacak don olayından dolayı çiftçi ve seracıların önlem alması gerektiği bildirildi.

26 Mart 2019 Salı 07:56
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ile Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

Son Güncelleme: 26.03.2019 20:19
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