Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Merkez'in Hamlesi Sonrası Dolar ve Euro'da Flaş Hareketlilik (Güncel Kur Fiyatları)

Merkez Bankası, faiz arttırımına gitti. Son günlerde sürekli olarak artan dolar kurunu frenlemek için yapılan bu hamlenin ardından dolar ve euroda hareketlilik başladı.

banner396

Merkez'in Hamlesi Sonrası Dolar ve Euro'da Flaş Hareketlilik (Güncel Kur Fiyatları)

Merkez Bankası, faiz arttırımına gitti. Son günlerde sürekli olarak artan dolar kurunu frenlemek için yapılan bu hamlenin ardından dolar ve euroda hareketlilik başladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:15
Merkez'in Hamlesi Sonrası Dolar ve Euro'da Flaş Hareketlilik (Güncel Kur Fiyatları)

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan faiz kararının ardından dolar ve Euroda hareketlilik başladı.

Açıklanan faiz kararına göre Merkez Bankası, politika faizinde 125 baz puan artışa gitti. Kararın ardından dolar/TL, 4,46 seviyesinin altına kadar geriledi. Euro ise 5,30 civarında işlem görmeye devam ediyor.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

DOLAR VE EURO

Dolar/TL parametresi, güne yükselişle başlangıç yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketlenen kur 4,46'nın altına indi. Euro ise 5,30 civarında işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Seçim öncesi tedirgin olan piyasaların seçimden çıkacak sonuca bağlı olarak yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Son günlerde sürekli olarak artan dolar, Merkez Bankasının son günlerdeki hamleleri ile frenlendi ancak, kalıcı hamlelerin yapılması ve kur fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDolarEuroDolar Ne KadarMerkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Maaşlarının Hesaplara Yatacağı Tarihler Belli Oldu
Emekli Maaşlarının Hesaplara Yatacağı Tarihler Belli Oldu
6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları
6681 İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şekli ve 2018 İKM Maaşları
Kemal Kılıçdaroğlu: Yoksul Ailelere Ayda 1000 TL
Kemal Kılıçdaroğlu: Yoksul Ailelere Ayda 1000 TL

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim