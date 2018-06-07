Merkez'in Hamlesi Sonrası Dolar ve Euro'da Flaş Hareketlilik (Güncel Kur Fiyatları)

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan faiz kararının ardından dolar ve Euroda hareketlilik başladı.

Açıklanan faiz kararına göre Merkez Bankası, politika faizinde 125 baz puan artışa gitti. Kararın ardından dolar/TL, 4,46 seviyesinin altına kadar geriledi. Euro ise 5,30 civarında işlem görmeye devam ediyor.

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

DOLAR VE EURO

Dolar/TL parametresi, güne yükselişle başlangıç yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketlenen kur 4,46'nın altına indi. Euro ise 5,30 civarında işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Seçim öncesi tedirgin olan piyasaların seçimden çıkacak sonuca bağlı olarak yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Son günlerde sürekli olarak artan dolar, Merkez Bankasının son günlerdeki hamleleri ile frenlendi ancak, kalıcı hamlelerin yapılması ve kur fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerekmektedir.

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