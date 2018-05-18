Merkez Dolar ve Enflasyon Beklentisini Güncelledi: Memur 2018'de En Az 2,65 Zam Alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaptığı son dakika açıklamasında yıl sonu dolar tahminini güncelledi.

TCMB'nin beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 9.62 seviyesinden yüzde 10.15'e yükseltilirken, yıl sonu dolar beklentisi de 4.4352'ye yükseldi.

Merkez Bankas tarafından kamuoyuna suulan Beklenti Anketi'nde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi önceki açıklanan verilere göre arttırıldı. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL seviyesinde belirlenirken, bu anket döneminde 4,44 TL seviyesine kadar yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

Enflasyon verileri, toplu sözleşmede belirtilen zam oranını geçtiğinde bu oranda memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapılıyor. MB tarafından açıklanan TÜFE beklentisi yıl sonu için 10,15 oldu.

Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre memurlar toplu sözleşmede belirilen yıllık yüzde 7,5'luk artış ile birlikte en az 2,65 zam alacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA