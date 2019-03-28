Merkez Bankası’nın Rezerv Varlıkları Arttı! İşte Detaylar!

TCMB tarafından, Şubat 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 3,7 artarak 77,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 yükselerek 21 milyar dolara ulaştı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 9,1 milyar doları anapara, 4,6 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,7 milyar doları bir ay, 2,5 milyar doları 2-3 ay ve 8,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 31,8 milyar dolara geriledi.