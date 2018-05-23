Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Merkez Bankasının Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama

Merkez Bankası, sürekli olarak artan döviz kurları karşısında faiz arttırımı kararı aldı. Bu karar sonrası dolar düşüşe geçmeye başladı. Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

banner396

Merkez Bankasının Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama

Merkez Bankası, sürekli olarak artan döviz kurları karşısında faiz arttırımı kararı aldı. Bu karar sonrası dolar düşüşe geçmeye başladı. Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:05
Merkez Bankasının Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının döviz hamlesi sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter'da bulunan hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek, "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var... Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı. TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."

Merkez Bankası'nın akşam aldığı faiz artırma kararının ardından dolar hızla gerilemişti. Gün içinde 4,92 TL seviyesini gören dolar 4,60 seviyesine geriledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


MB'nin Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Düşmeye Başladı
MB'nin Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Düşmeye Başladı
Flaş Açıklama: İşte Dolardaki Artışın Nedeni
Flaş Açıklama: İşte Dolardaki Artışın Nedeni
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDolarMerkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MB'nin Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Düşmeye Başladı
MB'nin Faiz Hamlesi Sonrası Dolar Düşmeye Başladı
Döviz Artışı Sonrası Merkez Bankasından Flaş Karar
Döviz Artışı Sonrası Merkez Bankasından Flaş Karar
Flaş Açıklama: İşte Dolardaki Artışın Nedeni
Flaş Açıklama: İşte Dolardaki Artışın Nedeni

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim