Merkez Bankasının Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının döviz hamlesi sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter'da bulunan hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı Şimşek, "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var... Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı. TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."

Merkez Bankası'nın akşam aldığı faiz artırma kararının ardından dolar hızla gerilemişti. Gün içinde 4,92 TL seviyesini gören dolar 4,60 seviyesine geriledi.

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