Merkez Bankasının Faiz Hamlesine Hükümetten İlk Değerlendirme

Merkez Bankası bugün flaş bir karar alarak faiz arttırımına gitti. Bu karar sonrası hükümetten ilk açıklama geldi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının faiz arttırımı hamlesi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan ve 1 Haziran'da fonlama faizi olan yüzde 16.50'ye eşitlenen bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti.

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