merkez bankası ndan zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zaruri karşılıklara ait farklığa gitti. Bankadan yapılan izaha göre, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan mecburi karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Finansal istikrarın desteklenmesi emeliyle yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zaruri karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Mevzubahis farklık ile piyasadan takriben 4,2 milyar ABD doları meblağında likidite çekilmesi beklenmektedir.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA