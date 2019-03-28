Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! İşte Detaylar!

Merkez Bankası para politikasını korumak ve dengeyi oluşturmak için çeşitli hamleler yapıyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre son hamle ise vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltilmesi oldu. İşte detaylar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. Foreks'in yetkililerden aldığı bilgiye göre, TCMB'nin konu ile ilgili talimatı bankalara gitti.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Banka daha önce yüzde 10 olarak uygulanan sınırı 25 Mart Pazartesi günü yüzde 20'ye yükseltmişti.

Banka'nın talimatında limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı ifade edildi.