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Merkez Bankası'ndan Flaş Faiz Açıklaması!..

Herkes hatta siyasiler bile Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğini düşünüyordu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutarak ters köşe yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 'arttırma da görelim'' dediği sıralarda Merkez Bankası faizi sabitlediğini duyurdu.  Dolar/TL 4.90'a çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar günü 'piyasalar ile kavga etmeyeceğiz' açıklamasının ardından faizlere müdahale yapılmaması da dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntıydı.

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Merkez Bankası'ndan Flaş Faiz Açıklaması!..

Herkes hatta siyasiler bile Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğini düşünüyordu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutarak ters köşe yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 'arttırma da görelim'' dediği sıralarda Merkez Bankası faizi sabitlediğini duyurdu.  Dolar/TL 4.90'a çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar günü 'piyasalar ile kavga etmeyeceğiz' açıklamasının ardından faizlere müdahale yapılmaması da dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntıydı.

24 Temmuz 2018 Salı 15:36
Merkez Bankası'ndan Flaş Faiz Açıklaması!..

Herkes hatta siyasiler bile Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğini düşünüyordu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutarak ters köşe yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 'arttırma da görelim'' dediği sıralarda Merkez Bankası faizi sabitlediğini duyurdu.  Dolar/TL 4.90'a çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar günü 'piyasalar ile kavga etmeyeceğiz' açıklamasının ardından faizlere müdahale yapılmaması da dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntıydı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.75 seviyesinde bırakmasının ardından ardından dolar çok sert bir yükselişe geçerek piyasaları tedirgin etti.

İşte Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamanın tamamı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz
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