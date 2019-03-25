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Merkez Bankası’ndan Flaş Açıklama! Merkez Bankası Haftaya Hareketli Başladı!

Geçtiğimiz haftanın son günü Amerikan Doları’nın aylar sonra 5,88 seviyelerine görmesiyle piyasalarda endişe oluşmuştu. Piyasaların seçimlerden hemen önce hareketlenmesi, tedirginlik yaratmıştı. Bu durumu göz önünde bulunduran Merkez Bankası bugün erken saatlerde resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yayınladı ve vatandaşlara her şey kontrol altında mesajı verdi.

Merkez Bankası’ndan Flaş Açıklama! Merkez Bankası Haftaya Hareketli Başladı!

Geçtiğimiz haftanın son günü Amerikan Doları’nın aylar sonra 5,88 seviyelerine görmesiyle piyasalarda endişe oluşmuştu. Piyasaların seçimlerden hemen önce hareketlenmesi, tedirginlik yaratmıştı. Bu durumu göz önünde bulunduran Merkez Bankası bugün erken saatlerde resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yayınladı ve vatandaşlara her şey kontrol altında mesajı verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:52
Merkez Bankası’ndan Flaş Açıklama! Merkez Bankası Haftaya Hareketli Başladı!

Geçtiğimiz haftanın son günü Amerikan Doları’nın aylar sonra 5,88 seviyelerine görmesiyle piyasalarda endişe oluşmuştu. Piyasaların seçimlerden hemen önce hareketlenmesi, tedirginlik yaratmıştı. Bu durumu göz önünde bulunduran Merkez Bankası bugün erken saatlerde resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yayınladı ve vatandaşlara her şey kontrol altında mesajı verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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