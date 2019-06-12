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Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı toplantısında faizleri değiştirmeme kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı toplantısında faizleri değiştirmeme kararı aldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Ekonomistler, yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklemiyordu.

PPK toplantısının ardından Merkez'den yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.  

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.  

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Merkez Bankası’nın faiz kararı neden önemli? 

Politika faizi, en basit şekliyle TCMB’nin bankalara borç para verirken bankalardan aldığı faiz şeklinde ifade edilebilir.

Merkez Bankası’nın kullandığı bu faiz, banka müşterilerinden kredi çekenlerin de vadeli mevduat hesabı açanın da ödeyeceği faiz oranını etkiliyor. 

Borcun yüksek olduğu bir ortamda, faizin artması durumunda krediyle borçlananların yükü de artıyor. 

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Son Güncelleme: 12.06.2019 14:55
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası ndan faiz kararı
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