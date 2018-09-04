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Merkez Bankası'ndan Enerji Zamları Hakkında Açıklama : Artacak

Merkez Bankası yaptığı açıklamada Enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

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Merkez Bankası'ndan Enerji Zamları Hakkında Açıklama : Artacak

Merkez Bankası yaptığı açıklamada Enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

04 Eylül 2018 Salı 09:55
Merkez Bankası'ndan Enerji Zamları Hakkında Açıklama : Artacak

Merkez Bankası yaptığı açıklamada Enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıklayarak elektrik, doğalgaz gibi enerji kalemlerine gelen zamlara tepki gösteren vatandaşlara bir kötü haber daha vermiş oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 04.09.2018 13:45
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Üzücü 5 saat önce

Verin ayarı anasını satayım yönetemediğiniz ekonominin faturasını yükleyin gariban a nede olsa sesi çıkmmıyor

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Zzzzzz 2 saat önce

Faturadan belim büküldü yetişmiyor kafayı yiycem çocuğa sardım çizgi film izliyor diye

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