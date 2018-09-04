Merkez Bankası'ndan Enerji Zamları Hakkında Açıklama : Artacak

Merkez Bankası yaptığı açıklamada Enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıklayarak elektrik, doğalgaz gibi enerji kalemlerine gelen zamlara tepki gösteren vatandaşlara bir kötü haber daha vermiş oldu.

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