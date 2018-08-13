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Merkez Bankası'ndan Döviz Hamlesi!..

Dolarda yaşanan yükseliş nedeniyle BDDK'dan sonra Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz indirdiğini ve piyasalara 10 milyar Türk Lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağlandığı açıklaması yaptı.

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Merkez Bankası'ndan Döviz Hamlesi!..

Dolarda yaşanan yükseliş nedeniyle BDDK'dan sonra Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz indirdiğini ve piyasalara 10 milyar Türk Lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağlandığı açıklaması yaptı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:24
Merkez Bankası'ndan Döviz Hamlesi!..

Dolarda yaşanan yükseliş nedeniyle BDDK'dan sonra Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz indirdiğini ve piyasalara 10 milyar Türk Lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağlandığı açıklaması yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan ikinci ve son dakika açıklamasında Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiğini açıklayarak piyasalara yaklaşık 10 milyar Türk Lirası ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlandığı açıklaması yapıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 08:51
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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