Merkez Bankası'ndan bir hamle daha

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılması kararlaştırıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan önemli açıklamada "Türk Lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi.
İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA