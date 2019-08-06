Merkez Bankası'ndan sigara zammı vurgusu !

Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının %1.36 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.93 puan yükselerek %16.65 olduğu Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayınladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

Temmuz’da TÜFE’deki artışta dayanıklı tüketim mallrındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili oldu.

Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü.

Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici oldu.

Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, b ve c göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlendi.

Temel mal enflasyonu yakın dönemdeki olumlu döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin sınırlayıcı etkisine karşın, vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle yükseldi.

Tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacak.

Bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Reuters