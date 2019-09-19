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Merkez Bankası'ndan flaş Dolar hamlesi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile, dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirildi.

Merkez Bankası'ndan flaş Dolar hamlesi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaptığı yeni hamle ile, dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:51
Merkez Bankası'ndan flaş Dolar hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

7 Ağustos'tan beri yüzde 1'di

GerçekGündem'in haberine göre; Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.

Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

POLİTİKA FAİZİNİ DE İNDİRMİŞTİ

Merkez BankasıTemmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 425 baz puanlık indirime giderek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti.

Eylül'de yapılan bir sonraki PPK toplantısında ise Merkez bir kez daha indirime gitmişti.

Merkez Bankası 325 baz puanlık indirim yaparak Eylül ayında politika faizini yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Böylece iki ayda toplamda 750 baz puanlık indirim yapılmıştı.

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merkez bankası ndan flaş dolar hamlesi
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