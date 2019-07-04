Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99399
ALTIN
254.454
DOLAR
5.5960
STERLIN
7.0414
EURO
6.3150
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Korkutan Deprem!

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'nın 'Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" denildi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'nın 'Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" denildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'nın 'Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" denildi.

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın raporunda "Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir" ifadesi yer aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
merkez bankası ndan enflasyon açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Bütçeye imar barışı ve bedelli askerlik dopingi
Bütçeye imar barışı ve bedelli askerlik dopingi
BU OKULDAN MEZUN OLANLAR “İŞ BULABİLİR MİYİM” DİYE DÜŞÜNMEYECEK!
BU OKULDAN MEZUN OLANLAR “İŞ BULABİLİR MİYİM” DİYE DÜŞÜNMEYECEK!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim