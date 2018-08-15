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Merkez Bankası'na kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.

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Merkez Bankası'na kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:39
Merkez Bankası'na kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Uğur Namık Küçük getirildi. 

Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevlendirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak gerçekleştirildi. Resmi Gazete2nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük’ün ataması yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevine ise Hayrettin Kurt getirildi. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop’un atanması yapıldı.

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merkez bankası na kritik atama
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