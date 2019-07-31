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Merkez Bankası Faiz Tahminlerini Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminlerinde güncelleme yaptıklarını açıkladı. Uysal, enflasyon tahminini 14.6'dan yüzde 13.9'a çektiklerini açıkladı.

Merkez Bankası Faiz Tahminlerini Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminlerinde güncelleme yaptıklarını açıkladı. Uysal, enflasyon tahminini 14.6'dan yüzde 13.9'a çektiklerini açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
Merkez Bankası Faiz Tahminlerini Açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, 2019 enflasyon tahminini yüzde 14.6'dan yüzde 13.9'a çektiklerini duyurdu.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Belirsizlikler 2019 küresel görünüme ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor.

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi.

- Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi.

- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

-  TL'de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı.

- 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

- Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

- Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut.

- Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz.

- Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.

- 2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65.0 dolar (önceki 67.2 dolar).

- 2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62.6 dolar (önceki 66.2 dolar).

- 2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16.0'dan yüzde 15.0'e çektik.

- 2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.

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merkez bankası faiz tahminlerini açıkladı
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