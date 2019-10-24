Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte dolar ve euronun ilk tepkisi

Merkez Bankası, ekim toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Böylece, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haftalık repo faizini yüzde 16,5'ten yüzde 14'e indirmiş oldu.

PPK’nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.

- Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.

- Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL, 5,75 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL 6,41'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,66 yükselişle 100.447,23 puandan başladı. Ardından 100 binin üzerinde seyrine devam ediyor.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 274,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.

İKİ TOPLANTIDA 750 BAZ PUAN DÜŞTÜ

Merkez, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,69

Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,75; TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12,69 seviyesinde bulunuyor.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Reuters