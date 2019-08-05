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Merkez Bankası'dan döviz hamlesi: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda ise faizi 100 baz puan indirdi. Açıklamada, söz konusu değişiklikle birlikte piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Merkez Bankası'dan döviz hamlesi: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda ise faizi 100 baz puan indirdi. Açıklamada, söz konusu değişiklikle birlikte piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:35
Merkez Bankası'dan döviz hamlesi: Piyasadan 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

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