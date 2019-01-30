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Merkez Bankası 2019 enflasyon tahminini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin % 14,6 olduğunu belirtti.

Merkez Bankası 2019 enflasyon tahminini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin % 14,6 olduğunu belirtti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:46
Merkez Bankası 2019 enflasyon tahminini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin % 14,6 olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri dalgalı seyretmekle birlikte yılbaşından beri gerilemekte. Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmemiz ve sıkı duruş yurtiçi finansal göstergelere katkıda bulundu. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hale geldi. Türk Lirası'nın ima edilen oynaklığı eylül ayından bu yana geriledi. Dengelenme eğilimi dördüncü çeyrekte belirginleşti. Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz.  

GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Petrol fiyatları tahminimizi 80 dolardan 63 dolara düşürdük. Yıl sonu gıda enflasyonu tahminini 2019 için yüzde 13 olarak koruduk. 

Enflasyon yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2 olarak tahmin edildi.

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedefe yakınsayacak.

2019'da TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki aşağı güncelleme enflasyon tahminine 0,5 puan düşürücü yönde katkı yaptı. Birim işgücü maliyetlerindeki yukarı yönlü güncelleme 2019 enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici katkı yaptı.

"GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEK"

Sıkı duruş ile birlikte cari açıktaki dengelenmenin risk primine katkı sağlayarak döviz kuru oynaklığını sınırlamasını bekliyoruz. Enflasyonda ikna edici düşüş görünene kadar sıkı duruş sürdürülecek. Bu doğrultuda gerekirse ek sıkılaştırma yapılabilecek. Fiyatlama davranışlarını etkileyen tüm unsurlar yakından takip edilerek para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. 

Enflasyon görünümü ve fiyatlama davranışlarını tüm kalemleriyle birlikte değerlendirerek sağlıklı seviyelere ulaştığını görmemiz gerekiyor. Enflasyonda bulunduğumuz seviyeler olası risklere karşı yüksek temkinlilik gerektiriyor. Mümkün olan en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşabileceğimiz parasal duruş ne ise bu şekilde devam edeceğiz. 2019'da ihracat ve turizmdeki güçlü seyrin toparlanmaya destek olacağını düşünüyoruz. İstikrarı sağlayan politika bileşiminin korunması önemli."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
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merkez bankası 2019 enflasyon tahminini açıkladı
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