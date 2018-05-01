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Memurluk Kaldırılıyor Mu? Karar Ne Zaman Verilecek?

Taşeron düzenlemesinin ardından kamuda yeni tartışmalar başlamıştı. Taşeron alınmayacağı için bundan sonra kamu alımlarında memur yerine sözleşmeli personel çalıştırılması gündeme geldi.

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Memurluk Kaldırılıyor Mu? Karar Ne Zaman Verilecek?

Taşeron düzenlemesinin ardından kamuda yeni tartışmalar başlamıştı. Taşeron alınmayacağı için bundan sonra kamu alımlarında memur yerine sözleşmeli personel çalıştırılması gündeme geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:31
Memurluk Kaldırılıyor Mu? Karar Ne Zaman Verilecek?

Taşeron düzenlemesinin ardından kamuda yeni tartışmalar başlamıştı. Taşeron alınmayacağı için bundan sonra kamu alımlarında memur yerine sözleşmeli personel çalıştırılması gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması sendikalar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Başbakan Yıldırım, kamudaki tüm çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söylemişti.2018 yılı için aciliyeti olan personel alımları, şimdilik belirli kurallar kapsamında gerçekleşiyor. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre kamuda yeni dönemin belirlenmesi için yetkililer çalışmalarına hız verdi. Bunun için verilmesi gereken kararlar olduğunu ifade eden yetkililer, "İlk verilmesi gereken karar da yeni işe alınacak olanların hangi kapsamda kamuya gireceği? İşçi mi, memur mu, sözleşmeli mi olacaklar? Bu konuda net bir karar alındığında sistem hızla oluşturulur. Bunun için de hükümetin bir karar vermesi gerekiyor, o karar bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar büyük dikkat çekiyor. Zira Yıldırım, Cumartesi günü, "Benim gönlümde bütün kamuda çalışanların sözleşmeli olması lazım. İleriki yıllarda sözleşmeye geçmemiz lazım. Performansı arttırmak için buna ihtiyacımız var. Sözleşme güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. Sözleşme performansı arttırıyor.Nerede ihtiyaç varsa oraya alıyorsunuz. Yine devlette çalışıyorsunuz. Ücret olarak da kadrolardan aşağı değil" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın açıklamalarının kamuda yeni bir döneme işaret ettiği belirtilirken, yeni dönemle ilgili net kararın 24 Haziran'daki seçimden sonra verileceği belirtiliyor. Bazı bakanlıkların birleştirilmesine yönelik çalışmaların olduğu bilinirken, bazı bakanlıkların da kapatılması söz konusu. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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