Memurlar Enflasyona Göre Ne Kadar Ek Zam Alacak?

Bugün Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memurlar için enflasyon zammı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

Mayıs ayı enflasyon verisi son dönemlerin en yüksek seviyesine kadar geldi. Bugün açıklanan verilerde enflasyon, Mayıs ayında 12'nin üzerine oldu. Yılın ilk 4 ayında oluşan enflasyon ile bu ayın enflasyon rakamı düşünüldüğünde memurlar için şimdiden 2,39 'luk bir zam oluştu.

Memurlar için toplu sözleşmede 4+3,5 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 6,39 seviyesinde oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4 seviyesini aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı meydana gelecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri hesaplandığında, memurlar enflasyon zammı almaya çok yakın.

İlk 5 aylık veriler karşılaştırıldığında şuan da memurlar için yüzde 2,39 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Haziran ayında enflasyon çok fazla düşmezse memurlar, enflasyon zammı alacak.

Haziran ayında da yine enflasyon verilerinin Mayıs ayı gibi olması bekleniyor. Buna göre memur ve memur emeklilerine en az 2,50'luk zam yapılması bekleniyor. Yüzde 4 toplu sözleşme de eklendiğinde zam oranı en az yüzde 6,50 olacak.

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