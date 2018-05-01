Memur ve İşçiye de Bayram İkramiyesi İçin Kampanya Başlatıldı

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere her iki bayram öncesi 1000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını söyledi.

12 milyondan fazla emekli tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu açıklamanın ardından memurlar ve işçiler de 1 Mayıs Bayramında kendilerine aynı müjdenin verilmesini istiyor.

Yatırımlardan ve vergilerden gelecek para ile ödemelerin yapılacağını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım'a şimdi de memurlar ve işçiler sesleniyor. Memurlar ve işçiler de ikramiye ödemesi almak istiyor.

İkramiye bekleyen vatandaşlar, Twitter üzerinde #Memurda1000TLİkramiyeBekliyor Hashtagı ile kampanya başlattı.

Başbakan'ın açıklaması şu şekildeydi:

Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

Bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira.

Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.

Başbakan Yıldırım soru üzerine "Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis’e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek" diye konuştu.

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