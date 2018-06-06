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Memur ve Emekliye Ek Zam Geliyor-İşte En Düşük Memur Maaşı

Maliye bakanı Naci Ağbal, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında memur ve memur emeklilerinin Temmuz'da ek zam alacağını söyledi. Bakan, enflasyon farkının çok olması nedeniyle yapılacak ek zam ile birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 50 TL olacağını söyledi.

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Memur ve Emekliye Ek Zam Geliyor-İşte En Düşük Memur Maaşı

Maliye bakanı Naci Ağbal, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında memur ve memur emeklilerinin Temmuz'da ek zam alacağını söyledi. Bakan, enflasyon farkının çok olması nedeniyle yapılacak ek zam ile birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 50 TL olacağını söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:06
Memur ve Emekliye Ek Zam Geliyor-İşte En Düşük Memur Maaşı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, canlı yayında memurları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Ekonomi gündemine ilişkin önemli konulara değinen Maliye bakanı Naci Ağbal, Temuz ayında en düşük memur maaşının 3 bin 50 TL olacağını söyledi. Enflasyonun beklentinin üzerine gerçekleştiğini söyleyen Bakan Ağbal, bu nedenle memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede belirtilen yüzde 4 'lük rakama ek olarak en az 2,39'luk bir zam uygulanmasının söz konusu olduğunu söyledi. 

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"- Genele yayılan bir enflasyon var, önümüzdeki aylarda da bu artışın devam edeceğini biliyoruz

- Yılsonuna doğru enflasyonun gerileyerek, 2017 seviyesinde kalmasını bekliyorum

Kamu harcamaları gözden geçirilecek

Maliye politikası para politikasındaki sıkılaşmaya paralele olarak sıkılaşacak

Burada kamu harcamalarına ilişkin bir gözden geçirme çalışması yapılacak

Kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım, bunun tüketim ve üretimde olumsuz bir etki getirmemesi lazım

Maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil tedbirler alacağız

Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak

Memur maaşlarında yapacağımız her yüzde 1 artışın bütçeye maliyeti 2,3 milyar TL

Bugünkü rakamlarla söylemek gerekirse en düşük memur maaşı 2839 tl'den 3050 tl'ye çıkacak, en düşük memur emekli maaşı 1978 tl'den 2094 tl'ye çıkacak

En düşük SGK emekli aylığı 1570 TL'den 1670 TL'ye, bağkur emekli aylığı 1405 TL'den 1495 TL'ye çıkacak"

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 11:13
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Yorumlar
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ayvaz 2 saat önce

Söze de gelirse adalet diyorlar yesinler sizin adaletinizi.Birileri gözünüze dizinize dursun diyordu. asıl senin gözune dizine dursun

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Rahmi 1 saat önce

Söylenen Ek zam sözleşmede olan enflasyon farkı maaşın eridiğini göstergesi

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