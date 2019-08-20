Memur-Sen'den eylem kararı: Memur iş bırakacak !

Hükümet toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olan Memur-Sen bu teklifi müzakereye uygun bulmamıştı.



Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde gelinen noktayla ilgili dün gece toplandı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dün yaptığı zam teklifinin yükseltilmesi ve müzakere süresinin iki gün uzatılması tekliflerinin karşılanmaması gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, saat 17.00'de ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapılması kararlaştırıldı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise bugün yaptığı açıklamada hakem heyetine gitme sürelerini kullanmadıklarını ve sorunun pazarlıkla çözülmesini istediklerini belirtti. Yalçın henüz hükümet tarafından bir yanıt gelmediğini söyledi.





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