Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100135
ALTIN
282.467
DOLAR
5.6923
STERLIN
6.9962
EURO
6.2864
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Memur-Sen 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamlarını Açıkladı!

Memur-Sen Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira oldu.

Memur-Sen 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamlarını Açıkladı!

Memur-Sen Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Memur-Sen 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamlarını Açıkladı!

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan Açlık-Yoksulluk Araştırması'nın ağustos ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira 6 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak tespit edildi.

Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.21'lik düşüş yaşandı. Ağustosta en dikkati çeken artış yüzde 23.35 ile salatalık, yüzde 12.73 ile domates, yüzde 10.95 ile sarımsakta gözlendi. En çok düşüş ise yüzde 29.82 ile sivri biber, yüzde 22.38 ile kuru soğan, yüzde 16.35 ile havuç fiyatlarında oldu.

Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0.63'lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2.32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2.07 artışla uzun kollu çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 5.29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5.1 azalışla kadın terliği fiyatında gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1.34'lük düşüş gözlendi. En göze çarpan değişimin yüzde 1.45 artışla traş malzemeleri fiyatında oldu. Yüzde 6.51 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş gözlemlendi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
memur kişilik ailenin açlık yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim-Bir-Sen Aylık Okul Masrafının Tutarını Açıkladı!
Eğitim-Bir-Sen Aylık Okul Masrafının Tutarını Açıkladı!
Devletten Suriyeli İşçi Çalıştırana 11 Bin 400 TL!
Devletten Suriyeli İşçi Çalıştırana 11 Bin 400 TL!
Meslekler değişiyor: 5 yılda 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak
Meslekler değişiyor: 5 yılda 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim