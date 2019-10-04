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Memur ile emekliye zam ve fark!

Yeni Ekonomi Programı ve eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammında. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? Ocakta memur maaşlarına hem zam hem de enflasyon farkı gelecek. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak memur ve memur emeklisinin maaşına ne kadar zam gelecek?

Memur ile emekliye zam ve fark!

Yeni Ekonomi Programı ve eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammında. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı ne kadar olacak? Ocakta memur maaşlarına hem zam hem de enflasyon farkı gelecek. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak memur ve memur emeklisinin maaşına ne kadar zam gelecek?

04 Ekim 2019 Cuma 17:51
Memur ile emekliye zam ve fark!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak zammında. Yeni Ekonomi Programı ve eylül ayı enflasyonu yapılacak zam için de ipuçları verdi. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı dahil olunca zam oranı yüzde 5.65'e yükselecek. Emeklilerin ise 6.65 zam alacağı tahmin ediliyor.

2020-2022 dönemini kapsayan YEP'e göre, tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 12 olacağı tahmini yer aldı. TÜFE yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5.01 artmıştı. TÜFE'nin YEP'te öngörüldüğü şekilde yılı yüzde 12'de kapatması, yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olacağı anlamına geliyor. YEP'te öngörüldüğü şekilde Temmuz-Aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 6.65 olması halinde memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 1.65 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanacak. Maaşlarda ise 78 ile 376 lira arasında artış gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur'lularda halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 6.65 olursa bin 260 lira 46 kuruşa çıkacak.En yüksek emekli aylığı 5 bin 660 lira 77 kuruş iken 6.65'lik artış ile 6 bin 37 lira 21 kuruşa yükselecek.

MEMURUN AİLE YARDIMI DA ARTACAK 

Ocakta memur maaşlarına hem zam hem de enflasyon farkı gelecek. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşece memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak ve eş yardımıyla birlikte söz konusu tutar 478 TL'ye ulaşacak. 

Maaş katsayısına yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak.

Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 5.65 gerçekleşirse 332,49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36,56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478,75 liraya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
memur emekliye zam fark
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